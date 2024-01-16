Netflix'e zam geldi. En düşük ve en yüksek fiyatlar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Netflix'e zam geldi. En düşük ve en yüksek fiyatlar
Netflix Türkiye, aylık abonelik ücretlerine zam yaptı. İşte yeni abonelik fiyatları...

Dünyanın en büyük dijital platformlarından Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine 4 ay içinde ikinci zammı yaptı.

En son Eylül ayında zam yapan Netlix'in 'temel' abonelik ücreti 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

Aynı anda 4 cihazdan ve Ultra HD kalitesinde içerikleri izlenebilen ve 199,99 TL olan 'Özel Plan' ise 229,99 TL şeklinde güncellendi.

Netflix’in son zam ile birlikte abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel: 119.99 TL

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL

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