Netflix'e zam geldi. En düşük ve en yüksek fiyatlar

Dünyanın en büyük dijital platformlarından Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine 4 ay içinde ikinci zammı yaptı.

En son Eylül ayında zam yapan Netlix'in 'temel' abonelik ücreti 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

Aynı anda 4 cihazdan ve Ultra HD kalitesinde içerikleri izlenebilen ve 199,99 TL olan 'Özel Plan' ise 229,99 TL şeklinde güncellendi.

Netflix’in son zam ile birlikte abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel: 119.99 TL

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL