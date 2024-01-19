Netflix’te bir haftada en çok izlenen 10 film. Sadece biri zirvedeki yerini korudu

Dünyada çokca kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in raporu yayınlandı. Haftalık raporlatı açıklayan Netflix 10 dizi listesini yayımladı.
Listede birinci sırada ise Recep İvedik 7 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise Kar Kardeşliği filmi bulunuyor.
8-14 Ocak haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmlerin listesi şöyle:
1. Recep İvedik 7
2. Kar Kardeşliği (Society of the Snow)
3. The Proposal (Teklif)
4. Uçuk Bir İş
5. Recep İvedik 6
6. Taşıyıcı 2
7. Zengo
8. Exodus: Gods and Kings
9. Recep İvedik 5
10. Recep İvedik 4
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