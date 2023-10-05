Netflix'e zam geliyor. Kullanıcılar "yine mi" dedi

Dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te yeni bir zam haberi konuşuluyor. Hollywood oyuncularının grev yapmıştı.

Netflix'e zam geliyor. Kullanıcılar "yine mi" dedi

Amerika Yazarlar Birliği, stüdyolarda geçici bir anlaşma yaptıklarını duyurdu ve Temmuz ayında greve başladı.

Screen Actors Guild'in, bu hafta yeniden Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

HOLLYWOOD GREVİ SONRASI ZAM

Amerika ve Kanada’nın ardından farklı ülkelerde fiyat artışı bekleniyor.

Netflix’in abonelik fiyatlarına ne kadar zam yapacağı veya tam olarak ne zaman gerçekleştireceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılamdı.

SON ZAM EYLÜL'DE GELDİ

Netflix fiyatı Türkiye’de Eylül ayı başlarında zamlandı.

Tek cihazda HD kalitede dizi ve film izlemeye izin veren giriş paketinin fiyatı aylık 100 TL oldu.

Ultra HD kalitede izlemek için aylık 200 TL ödeme yapmak gerekiyor.

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