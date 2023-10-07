Netflix’e zam mı geldi? Netflix üyelik paketleri ne kadar kaç TL oldu?

Popüler içerik izleme platformu Netflix üyelik paketlerine zam geldi. Netflix 2023 yılı içerisinde bu zamana kadar birden fazla zam yaptı. Peki, Netflix’e zam mı geldi? Netflix üyelik paketleri ne kadar kaç TL oldu?

Netflix’e zam mı geldi? Netflix üyelik paketleri ne kadar kaç TL oldu?

Netflix üyelik paketlerine zam yaptı. Neredeyse yüzde 50 oranında zam yapan Netflix, yeni fiyatlarını web sitesinde duyurdu. Peki, Netflix’e zam mı geldi? Netflix üyelik paketleri ne kadar kaç TL oldu?

Netflix üyelik ücretlerine zam yapmasının nedeni olarak Türkiye’deki ekonomik koşulları ve döviz kurlarını gösteriyor. Şirket, web sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız."

NETFLİX PAKETLERİ NE KADAR KAÇ TL?

Netflix Türkiye temel, standart ve özel plan olmak üzere izleme paketlerine zam yaptı. Zamlardan sonra Netflix paket fiyatları şöyle oldu:

Netflix Temel Plan: Bu plan ile aynı anda tek bir cihazdan 480p çözünürlükte içerik izleyebilirsiniz. Bu planın eski fiyatı 63,99 TL iken yeni fiyatı 99,99 TL oldu.

Netflix Standart Plan: Bu plan ile aynı anda iki cihazdan 1080p çözünürlükte içerik izleyebilirsiniz. Bu planın eski fiyatı 97,99 TL iken yeni fiyatı 149,99 TL oldu.

Netflix Özel Plan: Bu plan ile aynı anda dört cihazdan 4K + HDR çözünürlükte içerik izleyebilirsiniz. Bu planın eski fiyatı 130,99 TL iken yeni fiyatı 199,99 TL oldu.

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