Netflix'in abone sayısı ilk çeyrekte attı

Netflix, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu yayınladı.

Bu verilere göre, şirketin 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, üyelik artışları ve fiyatlamanın etkisiyle 2023’ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 15 artışla 9,4 milyar dolara yükseldi. Firmanın geliri, 2023’ün aynı döneminde 8,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 79 artışla 2,3 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 2,88 dolardan 5,28 dolara çıktı.

Netflix'in abone sayısı ise 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 37 milyon kişi artış gösterdi. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 269,6 milyona yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 9,5 milyar dolar, net karının da yaklaşık 2,1 milyar dolar olmasını beklediğini belirtti.