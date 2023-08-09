Netflix'in beğenme tuşları videonun içine taşındı. İşte yeni görünüm

Netflix’in Beğendim, Çok Beğendim ve Beğenmedim düğmeleri, akış platformunda bir film veya diziyi beğenmenize veya beğenmemenize olanak tanıması ile biliniyor.

Bir dizi veya film çok sayıda olumlu dereceye sahipse, ona “En Çok Beğenilen” etiketi ekleniyor ve bu etiket Android telefonlarda, tabletlerde, web tarayıcılarında ve TV’lerde görünüyor.

ÖZELLİK İOS CİHAZLAR İÇİN DEĞİŞİYOR

Chip.com'da yer alan bilgilere göre; Yeni değişiklik ile beraber Netflix iOS uygulamasında, derecelendirme düğmelerini video oynatıcı arayüzünün üst kısmında bulabilirsiniz. Şimdilik bu özelliğin ne zaman Android’e geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor ancak bir Netflix sözcüsü, The Verge ile yaptığı görüşmede özelliğin Android cihazlara “daha sonra” geleceğini söyledi.

Şimdilik, Android kullanıcıları istedikleri filmleri ve TV şovlarını ilgili başlık sayfalarından derecelendirmeye devam edebilir.