Netflix'in beğenme tuşları videonun içine taşındı. İşte yeni görünüm

Netflix, iOS cihazlarında beğenme tuşlarını doğrudan videoların içerisine taşıdı. Yeni güncellemenin ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Netflix'in beğenme tuşları videonun içine taşındı. İşte yeni görünüm

Netflix’in Beğendim, Çok Beğendim ve Beğenmedim düğmeleri, akış platformunda bir film veya diziyi beğenmenize veya beğenmemenize olanak tanıması ile biliniyor.

Bir dizi veya film çok sayıda olumlu dereceye sahipse, ona “En Çok Beğenilen” etiketi ekleniyor ve bu etiket Android telefonlarda, tabletlerde, web tarayıcılarında ve TV’lerde görünüyor.

ÖZELLİK İOS CİHAZLAR İÇİN DEĞİŞİYOR

Chip.com'da yer alan bilgilere göre; Yeni değişiklik ile beraber Netflix iOS uygulamasında, derecelendirme düğmelerini video oynatıcı arayüzünün üst kısmında bulabilirsiniz. Şimdilik bu özelliğin ne zaman Android’e geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor ancak bir Netflix sözcüsü, The Verge ile yaptığı görüşmede özelliğin Android cihazlara “daha sonra” geleceğini söyledi.

Şimdilik, Android kullanıcıları istedikleri filmleri ve TV şovlarını ilgili başlık sayfalarından derecelendirmeye devam edebilir.

u.png

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi Siyaset
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek?
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı Dünya
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı Spor
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi Magazin
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu Dünya
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı Güncel
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı