Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi

Meghan Markle’ın yeni Netflix dizisi With Love, Meghan, 4 Mart 2025'te yayımlanacak. İlk başta, dizi hakkında yayılan bilgiler, Markle’ın yemek pişirme, bahçe işleri, eğlence düzenleme ve arkadaşlık gibi günlük yaşam unsurlarını kutlayacağını belirtiyordu. Ancak önceden gösterilen fragmanlar, izleyicilere bu programda yemek pişirilmediğini, bunun yerine misafir ağırlama tekniklerinin gösterileceğini ortaya koydu. Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Kraliyet muhabiri Rupert Bell, GB News programında, diziye ilişkin oldukça sert eleştirilerde bulundu. Bell, dizinin “sahte” olduğunu ve halkı aşağılayan bir yapım olduğunu iddia etti. Diziyle ilgili izlenimlerini paylaşan Bell, “Her seferinde fragmanı izlerken utanıyorum. Eğer yaşam tarzından bahsediyorsa, en son ne zaman çamaşır makinesini çalıştırdı ya da bahçede tohum ekerek bir şeyler yetiştirdi?” diye sordu.

Bell ayrıca, dizinin Meghan Markle’ın evinde çekilmemiş olmasını da eleştirdi. “Bu bile diziyi sahte yapıyor. Muhtemelen büyük bir prodüksiyon ekibi her şeyi hazırlıyor. Ve evet, ‘Böyle yaşamak istiyoruz, arkadaşlarımızı davet ediyoruz’ diyor ama bakıldığında, bu arkadaşlar A-listesi değiller” dedi. Diziye katılacak konuklar arasında Mindy Kaling, şef Roy Choi, şef Alice Waters ve oyuncu Abigail Spencer gibi isimler yer alıyor.

Bell’in eleştirilerinin yanı sıra, dizinin yemek pişirme unsurlarıyla ilgili eksiklikleri de vurgulandı. Bir kaynağın Mail’e verdiği bilgilere göre, “Meghan hiçbir zaman ‘200 gram un al’ gibi bir şey demiyor. Bu, yemek tarifleri sunmayan, daha çok misafir ağırlama ve eğlence düzenleme üzerine büyülü ve güzel bir rehber gibi” açıklaması yapıldı.

Dizinin beklentileri ve içeriği arasındaki farklar, izleyicilerde kafa karışıklığına yol açtı. Ancak, Markle’ın yaratıcı içeriğini izleyicilere sunma amacıyla daha fazla yemek pişirme içermeyen bir program yapma kararının, daha fazla eleştiri alabileceği öngörülüyor.

Bu projenin geleceği, izleyiciler ve eleştirmenler arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.