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Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı. Listede 2 Türk yapımı da yer aldı. İşte o liste...

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:23
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Netflix'te en çok izlenen yapımlar açıklandı

Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Kasım ayının son haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İŞTE O LİSTE

10. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu

9. Cici

8. Ders Planı

7. Kal

6. Noel Günlüğü

5. Barry Seal: Kaçakçı 

4. Mucize

3. Yüzücüler

2. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

1. Hayaller Diyarı

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