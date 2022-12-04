﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Kasım ayının son haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İŞTE O LİSTE

10. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu

9. Cici

8. Ders Planı

7. Kal

6. Noel Günlüğü

5. Barry Seal: Kaçakçı

4. Mucize

3. Yüzücüler

2. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

1. Hayaller Diyarı