﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Kasım ayının son haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İŞTE O LİSTE
10. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu
9. Cici
8. Ders Planı
7. Kal
6. Noel Günlüğü
5. Barry Seal: Kaçakçı
4. Mucize
3. Yüzücüler
2. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
1. Hayaller Diyarı
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