Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer aldı. Toplamda 103 milyon 906 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında ise Emily in Paris 3. sezonu yer aldı. Öyle ki Hayalindeki iş için Paris’e giden Emily karakterini konu alan dizi, toplamda 95 milyon 330 bin saat izlenme saatine ulaştı. Bahsi edilen yapım, 2 haftadır top10 listesinde yer aldı. Ayrıca dizinin diğer sezonları da listede yer aldı.

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