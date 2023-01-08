8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu

Netflix her hafta olduğu gibi bu hafta da dijital dizi film izleme platformunda en çok izlenen yapımları paylaştı. İşte dünya çapında ve Türkiye'de en çok izlenen yapımlar...

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:48
Takip Et

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri açıklandı

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu
+
Aa
-

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer aldı. Toplamda 103 milyon 906 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında ise Emily in Paris 3. sezonu yer aldı. Öyle ki Hayalindeki iş için Paris’e giden Emily karakterini konu alan dizi, toplamda 95 milyon 330 bin saat izlenme saatine ulaştı. Bahsi edilen yapım, 2 haftadır top10 listesinde yer aldı. Ayrıca dizinin diğer sezonları da listede yer aldı.

İŞTE DÜNYA ÇAPINDA HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN YAPIMLARI

TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
4
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
6
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.