Netflix'te şifre paylaşımı kalktı, son 4.5 yılın rekoru kırıldı

Dijital yayın platformu Netflix, şifre paylaşımına yönelik baskısını ABD ve 100'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti.

Kullanıcıları hesaplarını evlerinin dışında kullanmak istiyorsa ücret ödemeleri gerektiğini duyurdu.

SON 4.5 YILDAKİ EN YÜKSEK ORTALAMA

Oksijen'in Business Insider'dan aktardığı habere göre; ABD’de şifre paylaşımının yasaklanmasından sonraki 4 günde günlük 73 bin yeni abone geldiği gözlemlendi.

Bu rakam önceki 60 günlük ortalamaya göre yüzde 102 artış anlamına geliyor. Sonraki 2 günde ise günlük 100 bin yeni abone ortalaması yakalandı. Bu da son 4.5 yıldaki en yüksek ortalamaya denk geliyor.

PANDEMİDEKİ ABONE SAYISINDAN FAZLA

Analiz şirketi Antenna, 4 gündeki artışın son 4,5 yılın rekoru olduğunu açıkladı. Kayıtlar kadar olmasa da iptallerin de arttığını belirten Antenna, kayıtların iptallere oranının önceki 60 günlük döneme kıyasla yüzde 25,6 arttığını ekledi.

Antenna, ilk verilerin Covid-19 kısıtlamalarının başladığı ve insanların evine kapandığı Mart ve Nisan 2020’de toplanan abone sayısından bile fazla olduğunu paylaştı.