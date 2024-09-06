Netflix'ten geri adım: 'Famagusta' Türkiye'de yayınlanmayacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Netflix'ten geri adım: 'Famagusta' Türkiye'de yayınlanmayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan 'Famagusta' dizisinin Türkiye'de yayınlanmasını engelledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapımın Türk milletini ve kahraman Türk ordusunu hedef aldığına dikkat çekerek, "Bu tür provokatif girişimler karşısında taviz vermeyeceğiz." dedi.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı, adaya barış ve huzur getiren kahramanca bir mücadeledir. Bu harekatı karalamaya yönelik her türlü çaba, Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaktır." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün Netflix ile yaptığı görüşmeler sonucunda, 'Famagusta' dizisinin Türkiye'deki yayın platformlarından kaldırıldığı belirtildi. Şahin, "Ülkemizin milli değerlerine yönelik saldırıları engellemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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