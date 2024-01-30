Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi

Kaynak: AA
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.

Musk, sosyal medya hesabından ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını duyurdu.

Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti.

İLK NEURALİNK ÜRÜNÜ: TELEPATİ

Musk, ilk Neuralink ürününün adının ise "Telepati" olduğunu söyledi.

Musk’a göre Telepati, sadece düşünerek telefonlar ya da bilgisayarların ve bunlar aracılığıyla da hemen hemen her cihazın kontrolünü ele alıyor.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir müzayedeciden veya katipten daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." dedi.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN GEÇEN YIL ONAY ALMIŞTI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) geçtiğimiz Mayıs ayında Neuralink'e beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için onay vermişti.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı ifade edilmişti.

Şirket, Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulmuştu.

Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde körlük ve felç gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi hedefliyor.

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