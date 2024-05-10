Neuralink’in beyin çipinde beklenmedik sorun. Elon Musk büyük umutlarla duyurmuştu

Kaynak: AA
Neuralink’in beyin çipinde beklenmedik sorun. Elon Musk büyük umutlarla duyurmuştu
Elon Musk’ın Neuralink şirketinde ürettiği ve büyük umutlarla duyurduğu insan beynine takılan çip de sorun yaşandığı açıklandı.

Neuralink'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geri çekilmesi sonucunda kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Şirket, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının, ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı için bir tehlike oluşturmadığını belirterek cihazın işlevselliğini artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce bir kaza geçirdikten sonra elleri ve ayakları felçli olan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında, çipin yaşadığı soruna rağmen satranç oynamayı başarmıştı.

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