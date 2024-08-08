Nevide Çiçek Antalyaspor'a imza attı

Nevide Çiçek, Antalyaspor'la sözleşme imzaladı.

Futbol oynarken mankenlik de yapan, Lübnan'da yapılan Miss Tourism University güzellik yarışmasında kraliçe de seçilen Nevide Çiçek, yeşil sahalara geri döndü.

23 yaşındaki Nevide Çiçek, daha önce Güzeltepe Doğu Gençlik ve Selçuk Belevi Gençlerbirliği takımlarında futbol oynamıştı.

Nevide bu kez de Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Transfer resmen açıklanırken, Nevide Çiçek sözleşmeye imza attı.

NEVİDE ÇİÇEK KİMDİR?

14 Ağustos 2001'de İzmir'in Konak ilçesinde doğan Nevide Çiçek, genç yaşına rağmen sosyal medyada büyük bir etki yaratmayı başardı. 1.73 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Çiçek, Aslan burcunun tüm özelliklerini taşıyor. Lise eğitimini Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Çiçek, akademik başarısının yanı sıra model ve mankenlik kariyeriyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Nevide Çiçek, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştığı içeriklerle büyük ilgi görüyor. Kusursuz fiziği ve estetik paylaşımlarıyla öne çıkan genç fenomen, sosyal medyada adeta parlıyor.

Uzun yıllardır sporla da ilgilenen Çiçek, başarılı bir futbolcu olarak da tanınıyor. Hem spor hem de mankenlik alanındaki yetenekleriyle tanınan Çiçek, çok yönlü kariyeriyle sosyal medyanın en parlak yıldızlarından biri haline geldi.