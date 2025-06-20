Nevşehir’de 48 bin öğrenci karnesine kavuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de 48 bin öğrenci karnesine kavuştu

Nevşehir Valisi Ali Fidan; 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Yunus Emre İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Ali Fidan; "Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımıza, kıymetli öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum" dedi.

Nevşehir genelinde binlerce öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girerken, Vali Fidan'ın karne törenine katılımı öğrencilere ve velilere büyük moral verdi.

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlanmasıyla birlikte, tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Nevşehir'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 48 bin 669 öğrenci karnesini aldı.

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