Nevşehir'de bir turist otel odasında ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde yaşanan olayda, cuma günü Kapadokya gezisi için Ürgüp ilçesindeki bir otele giden 61 yaşındaki Tayvanlı turist H.S.C., dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ürgüp Devlet Hastanesi'ne acile gitti. Tedavisinden sonra yeniden otele dönerek odasında dinlenen Tayvanlı turist, bu sabah sıcak hava balon turuna katıldı.

ARKADAŞI YERDE HAREKETSİZ BULDU

Balon turunun ardından tekrar rahatsızlanarak oteline dönen H.S.C., Kapadokya gezisini iptal ederek otel odasında dinlenmeye çekildi. Akşam saatlerinde geziden gelen bir başka Tayvanlı turist, arkadaşı ile beraber kaldığı odaya girdiğinde H.S.C'yi hareketsiz yerde buldu.

Turistin durumu otel yetkililerine haber vermesi sonrası yetkililer 112'yi arayarak, sağlık ekibi talebinde bulundu. Otele gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde Tayvanlı turistin hayatını kaybettiği tespit edildi. 112 yetkililerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. H.S.C'nin cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.