Nevşehir'de faciadan dönüldü! Turistler kayalıklarda mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Nevşehir'de faciadan dönüldü! Turistler kayalıklarda mahsur kaldı

Nevşehir'de sıcak hava balonu kayalıklara sıkışarak facianın eşiğine gelindi. Balondaki 20 turist 50 metrelik kayalıklarda mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıklara sıkıştı. Balondan inip, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde havalanan turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıklara zorunlu iniş yaptı.

50 METRE YÜKSEKLİKTE MAHSUR KALDILAR

Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılırken olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

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