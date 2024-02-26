Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü
Nevşehir’de minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Derinkuyu ilçesi İnönü caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen minibüs ile 18 yaşındaki İsmail K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kaza yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

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