Nevşehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Nevşehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nevşehir’de trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Nevşehir-Uçhisar beldesi yolu mezarlık mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, Hakan İ.'nin kontrolündeki 06 BOS 481 plakalı otomobil, ana yolda U dönüşü yaparken aynı yönde seyir halinde olan Mustafa B.'nin kullandığı 50 ADG 344 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden birisi mezarlık duvarının üzerine çıkarak durabilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

Kazada her iki otomobilde sürücüler ile 50 ADG 344 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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