Nevşehir’de işçileri taşıyan minibüs refüje çarptı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu depolar mevkiinde meydana geldi. Patates depolarına tarım işçisi taşıyan Yunus Y.’nin kullandığı 50 ABL 544 plakalı minibüs, kavşakta dönüş yapan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarpmamak için ani manevra yapınca refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Yunus Y. ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Nevşehir’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.