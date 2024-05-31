Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil yan yattı

Kaza, E.E.A. yönetimindeki 34 BRU 143 plakalı hafif ticari aracın, kontrolünü kaybederek orta bariyerlere çarpması sonucunda gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araç yolun ortasında yan yattı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.