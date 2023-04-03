3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Prizde unutulan elektrikli battaniye faciaya neden oluyordu

Prizde unutulan elektrikli battaniye faciaya neden oluyordu

Nevşehir’de prizde unutulan elektrikli battaniye alev aldı. Çıkan dumandan ev sahibi zehirlendi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 00:52
Takip Et

Nevşehirde prizde unutulan elektrikli battaniye faciaya neden oluyordu

Prizde unutulan elektrikli battaniye faciaya neden oluyordu
+
Aa
-

(İHA) Olay 2000 Evler Mahallesi, 10. Sokak'ta bulunan Diriliş Apartmanı'nın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre prizde takılı olan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. 

Evde yalnız yaşayan ev sahibi Mehmet Doğan kendi imkanlarıyla çıkan alevlere müdahale ederken, dumanı gören komşuları da itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi Mehmet Doğan da dumandan zehirlenerek sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
1
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
2
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
7
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
﻿Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
﻿Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş gönderme
﻿Ümit Şengül'ün hedefi play-off
﻿Ümit Şengül'ün hedefi play-off
﻿Ümit Şengül'ün hedefi play-off
﻿Bülent Korkmaz: Zafer yere yatmadı
﻿Bülent Korkmaz: Zafer yere yatmadı
﻿Bülent Korkmaz: Zafer yere yatmadı
﻿PSG Lyon karşısında kayıplarda
﻿PSG Lyon karşısında kayıplarda
﻿PSG Lyon karşısında kayıplarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.