Nevşehir’de silahlar konuştu: 1 ölü

Kaynak: İHA
Nevşehir’de silahlar konuştu: 1 ölü
Nevşehir’de bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ara sokağında yaşandı.

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ümit K., Gökhan Gürveren ile bir iş yerinde tartıştı. Tartışma sonrasında Gökhan Gürveren'in uzaklaştığı esnada Ümit K., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle şahsı vurdu. Başından vurulan Gökhan Gürveren ağır yaralandı.

aw149332-01.jpg
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.

aw149332-03.jpgPolis ekipleri olay sonrası kaçan Ümit K.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

aw149332-04.jpg

Son Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar. Anne ve çocuğu çöken kaldırımın içine düştü Gündem
İstanbul'da korku dolu anlar. Anne ve çocuğu çöken kaldırımın içine düştü
Omar Colley sanki Santos'a mesaj verdi Spor
Omar Colley sanki Santos'a mesaj verdi
İstanbul'da bir araçta erkek cesedi bulundu. Ekipler alarma geçti Gündem
İstanbul'da bir araçta erkek cesedi bulundu. Ekipler alarma geçti
İşte Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk lider. Yarını beklemeden mesaj paylaştı Gündem
İşte Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk lider. Yarını beklemeden mesaj paylaştı
Mersin'de bir düğün salonu alev alev yandı Gündem
Mersin'de bir düğün salonu alev alev yandı
Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı Spor
Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı
Feyyaz Uçar: Galatasaray maçı sonrası belli olacak Spor
Feyyaz Uçar: Galatasaray maçı sonrası belli olacak