Nevşehir’de silahlar konuştu: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ara sokağında yaşandı.

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ümit K., Gökhan Gürveren ile bir iş yerinde tartıştı. Tartışma sonrasında Gökhan Gürveren'in uzaklaştığı esnada Ümit K., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle şahsı vurdu. Başından vurulan Gökhan Gürveren ağır yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ümit K.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.