Nevşehir’de silahlı kavga: Baba oğul hayatını kaybetti

Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş, ilçe girişinde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep D., yanında bulunan tabancayla karşı taraftakilere ateş açtı.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Hamza Taş olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Şahin Taş ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Yaralanan Murat Taş ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonucunda Hamza Taş'ın cenazesi otopsi için Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aracıyla olay yerinden ayrılan Recep D.'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu belirtildi.