Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avanos ilçesi ile Özkonak karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Yalçın yönetimindeki buğday yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada; yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Ertaş yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yalçın ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Yalçın, Avanos İtfaiyesi'nin 2 saatlik çabasının ardından, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Yalçın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.