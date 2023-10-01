Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de, buğday yüklü TIR'ın virajı alamayarak devrilmesi sonucu yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Ertaş (50) hayatını kaybederken, sürücü Murat Yalçın (40) ise yaralandı.

KAYNAK: DHA
Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avanos ilçesi ile Özkonak karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Yalçın yönetimindeki buğday yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Kazada; yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Ertaş yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yalçın ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Yalçın, Avanos İtfaiyesi'nin 2 saatlik çabasının ardından, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Yalçın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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