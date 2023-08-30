Nevşehir’deki feci kazadan bir acı haber daha! Ölü sayısı 5’e yükseldi

Nevşehir’de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Meryem Çağla Derin (21) de kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı, 5'e yükseldi.

KAYNAK: DHA
Nevşehir’deki feci kazadan bir acı haber daha! Ölü sayısı 5’e yükseldi

Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi (50) yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı cip ile Emirhan Şen'in (20) kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancıgil ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirdi, Meryem Çağla Derin ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, buradan da Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emirhan Şen'in cenazesi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Osman Çelebi'nin cenazesi Avanos ilçesinde toprağa verildi. Osman Nuri Kazancıgil'in cenazesi İstanbul'a, Can Salmanoğlu'nun cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

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2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Meryem Çağla Derin de hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı, 5'e yükseldi.

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