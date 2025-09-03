Nevşin Mengü Anıtkabir'deki rezalete isyan etti: Güvenmediğiniz askerlerle nasıl savaşa gideceksiniz?

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube kanalında görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Mengü, 30 Ağustos'ta rütbeli askerlerin polisler tarafından aranmasına üstlerinin tepki gösterdi.

Nevşin Mengü, “Anıtkabir'de güvenemediğiniz askerlere, yarın savaş çıkarsa nasıl güveneceksiniz? Devlet TSK'nın askerine nasıl güvenmez? Demek ki neymiş, orduyu tarikatların oyun alanına çevirmemek lazımmış. Üst arayarak çözemezsin bu meseleyi” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir’deki resmi tören için yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

Törene katılmak üzere Anıtkabir'e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebilmişti.

Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapılmıştı.

Listede ismi olmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen subay ve astsubaylar ilk kontrol noktasından geri çevrilmişti.

Bu uygulama tartışmalara neden oldu ve büyük tepki çekmişti.