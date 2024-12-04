Nevşin Mengü'den dikkat çeken 'devlet aklı' çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nevşin Mengü'den dikkat çeken 'devlet aklı' çıkışı

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalındaki yayınında "KPSS'den 100 alıp mülakatta eleniyorsun, yerine AKP'lilerin yeğenleri giriyor ya devlet işte onlar" ifadeleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalındaki yayınında açıklamalarda bulunan Nevşin Mengü 'devlet aklı' tartışmalarına çok sert karşılık verdi. Mengü, "Devlet içinde devlet, kapalı kapılar ardında kararlar alan üst akıl falan yok. Bunları yemeyin" diye konuştu.

"KPSS'den 100 alıp mülakatta eleniyorsun, yerine AKP'lilerin yeğenleri giriyor ya devlet işte onlar" şeklinde konuşan Nevşin Mengü, "20 senedir AKP'lilerin yeğenleri giriyor her yere. Devlet bir masal kahramanı değil, hiç görmediğimiz zeki insanlar değil" ifadelerini kullandı.

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