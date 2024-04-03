Nevşin Mengü skandal sonrası TRT World'e seslendi. Allah şifa versin Allah akıl fikir versin

Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir, Özlem Gürses gibi ana akım medyadan koparak dümeni Youtube'a kıran Nevşin Mengü, şahsi kanalından yayınladığı yeni videosunda gündeme dair önemli tespitlerde bulundu.

Yaklaşık bir saat süren yeni videosunda seçim sonrasında AKP içindeki çalkantılı durumu, parti içindeki klikleri, yeni süreçte CHP'nin merkez parti olma ihtimalini, Van'da yaşanan olayları derinlemesine yorumlarıyla takipçileriyle paylaşan Mengü, videonun sonlarına gelindiğinde “Yalnız bir tane de günün saçmalardan seçmeleri vermeden kapatmak istemiyorum, gerçekten hayatta gördüğüm en saçma şey” diyerek TRT'nin imza attığı bir skandalı gündeme taşıdı.

Mengü'nün hayatında gördüğü en saçma şey olarak duyurduğu olay TRT World'de dün yayınlanan bir iftar röportajı oldu. Mengü'nün yaklaşık 3 dakika boyunca eleştirdiği konu iftarın kendisi değil, TRT World'ün pahalı bir restoranda iftar ısmarladığı kişinin kendisi oldu.

"BEN OLSAM UTANÇ DUYARIM"

Arkadaşlar bu gerçekten hayatta gördüğüm en saçma şey: TRT -hem de Yusuf Erim, TRT'nin eli yüzü düzgün, akıl başında muhabirlerinden- bunlar gitmişler Andrew Tate’le iftar yapmışlar. Bunu da böyle TRT, TRT World - devletin kanalı ya koskoca- yayınlıyor.

Şimdi Andrew Tate, bilenleriniz vardır. Bu, bir tür sosyal medya influencerı diyeyim. Hani sondan başlayayım: En son Romanya'da kadın ticareti yapmaktan bir tutuklandı, cezaevinde kaldı kardeşiyle… Kendisi gibi bir kardeşi var. İngiliz fakat sonra adam Müslüman oldu. Övünüyorlar; adamın Müslüman olmasının nesiyle övünüyorsun? Ben olsam utanç duyarım böyle bir adamın Müslüman olmasından. Şimdi bu Andrew bir hayat tarzı, bir bakış açısı pazarlıyor. O da nedir: Sözde diyorlar ki “geleneksel değerler” diye… Şimdi böyle de bir şey çıktı: mesela Amerika'daki muhafazakarlar Putin'i beğeniyor. Niye? Adam Hristiyanmış da gaylere karşıymış… Bizim öz değerlerimizi savunuyor falan diyor o kafa…

"ERKEK ÇAKTI MI OTURTMALI"

Bu adam bir hayat tarzı pazarlıyor işte yeni erkeklik, yeni maçoluk, işte feminizme falan karşılar -böyle kadın düşmanı bir hareket var-, bir tür yeni maçoluk. Çok eşli bir kere, haremi var, bunu da paylaşıyor sürekli, yazıyor: “onu öyle bilmem ne yaptım”, “bunu böyle bilmem ne yaptım” diye... Adam bunu pazarlıyor sürekli. Kadınlarla sürekli, "kadınlar" –affedersin- “anca bilmem neden anlar”, “onu böyle yapacaksın”, “bunu böyle yapacaksın”, “kadın dediğin bu işte”… 20'li yaşlarında kızlarla birlikte oluyor hep, “üstü” diyor “çöp bunların”, falan… “Kadınlar çalışmasın, etmesin” diyor, “Böyle takılsın” -haremi gibi-, “böyle olmalı” diyor. “Geleneksel değerler” dediği adamın bu. Bunu pazarlıyor işte; “Erkek böyle olmalı, çaktı mı oturtmalı”, “kadını bilmem ne yapmalı, konuşmamalı fazla”, “bilmem ne yapacaksın devam edecek, kadınlar da bunu bekler” falan gibi sürekli bu yeni maçoluk pazarlıyor adam.

"ŞAKA GİBİ İZLESEN EĞLENCELİ"

Bununla ilgili YouTube videoları var, paylaşımları var. Bir gün hiç üşenmeyip bayağı bir “Nedir acaba bu yeni maçoluk?”, “Nedir bu pazarlanan yeni erkeklik?”, “Kadın düşmanı erkeklik” diye… Bayağı bir vakit harcamışım bunun üzerine. Hani şaka gibi izlesen eğlenceli ama gençler arasında popüler. Yani ciddi manyak adam. Bu manyaklığını pazarlıyor, kadın düşmanlığını pazarlıyor. Devletin koskoca kanalı böyle bir adamla, poligamiyi savunan, kadınlarla ilgili süper vulgar bir adamla… Sen youtuber olursun, Tucker Carlson gibi bir tip olursun, gidersin bu adamla röportaj yaparsın. Hani ben bile kontür soru sorayım diye gider yaparım ama sen devletin kanalısın, onun için bütçe ayrılmış. Gitmiş kameraman mameraman, bu adamı bir de ciddiye alarak -yani dalgasına bir videosunu yap- ciddiye alarak bu adamla “İftar ettik Andrew Tate’le” falan diye karşılıklı iftar yapıyorlar. Muhtemelen şöyle pazarlayacak “eski değerleri savunuyor; LGBT, feministler bunlara karşı canım Andrew Tate” falan…

Sahiplendikleri adama bak. Allah şifa versin sizlere. Allah akıl fikir versin arkadaşlar. Bu nasıl geleneksel değerleri savunmaktır? Andrew Tate’i göklere çıkarmak -artık bilmiyorum- yani en rezil, dünyadaki en rezil muhafazakar youtuberların bile artık bu denli yapmadığı bir şey. Allah akıl fikir versin diyorum ve bir an önce hakikaten vergilerimizle bütçesi oluşturulan TRT'nin yeniden yapılandırılmasını, bir aklıselime davet ediyorum TRT'yi. Rezilliktir; Andrew Tate röportajı nedir?