Nevşin Mengü "Vicdanınıza s....yım" dedi ortalık karıştı

Sosyal medyada “Savaşta 3 uzvunu kaybeden Ukraynalı asker” diye paylaşılan Ukraynalı bir gazi fotoğrafının başka bir sosyal medya kullanıcı tarafından "Ulan zigon sehba gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" yorumuyla paylaşılması gazeteci Nevşin Mengü’yü çılgına döndürdü.

Ağzını açıp gözünü yuman Mengü, söz konusu paylaşımın ekran görüntüsünü alarak "Ben sizin vicdanınıza... s...yım. Utanmaz arlanmazlar" yorumuyla kendi hesabından paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı dalga konusu edilen fotoğraftaki şahsın sağ elinin havaya kaldırmış olmasına bakarak bunun “Nazi selamı” olduğunu savundu ve Mengü’ye ağır ifadelerle yüklendi.

Mengü’nün Deutsche Welle’de çalıştığı zaman yaptığı haberlere ve eski sosyal medya paylaşımlarına atıf yapan hesaplardan bazıları onun bu tepkisini “Nazi sempatiznlığı” ile yorumlarken kimileri ise Mengü’yü tarafsız olmaya çağırdı.

Araştırmacı yazar Atakan Sevgi, Mengü’nün paylaşımına “Bu mizah konusu yapılacak bir şey değil, o konuda haklısınız ama Nazilere de empati yapmayacağız, ne Ukraynalısına, ne Rusuna” yanıtını verirken Kutsal Bayraktar isimli kullanıcı ise “Nazi selamı veren kişi ampüte diye daha mı iyi bir insan oluyor?” çıkışında bulundu.

Yazar Zeki Bahçe bir başka sosyal medya paylaşımını Mengü’ye göndererek “Bununda vicdanına s... tın mı Nevşin?” yorumunda bulundu. Çok takipçili X hesaplarındandan Sosyal Bedevi adlı kullanıcı ise açlıktan kemikleri sayılır hale gelen Filistinli bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak “Keşke aynı tepkiyi İsrail'e de gösterseydin” dedi.

Tanınmış sosyal medya fenomenlerinden Eyüp Sabri Esenkal adlı hesap ise Mengü’nün nasırına basarak “Gerçekten çok yakışıksız bir benzetme olmuş bence portmanto askılığa daha çok benzemiş” yorumunda bulundu.

Ünlü jokey Fatih Varkal da konuya dahil olarak Mengü’ye “Nazi gelini” dedi.

Mengü’nün paylaşımına şuana kadar yapılan yorum 1.000’i geçmiş durumda. Toplam 2,5 milyon kişi tarafından görüntülenen paylaşım kısa süre içerisinde 1.000 tekrar gönderi ve 9.000 beğeniye ulaştı.