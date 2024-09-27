Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ı gömerken yanında iki kişi daha varmış. Cinayetin 38'inci gününde tespit edildi

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Narin Güran soruşturmasında, dosyayı büyük ölçüde değiştirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası tarafından cansız bedenin kendisine gömülmesi için verildiğini ifade etmişti.

Cansız bedeni çuval içerisine koyan ve sonrada köye yakın olan Eğertutmaz Deresi yanına üzerine 15-20 kg taş koyarak gömdüğünü itiraf etmişti.

SİNYAL VERMİŞTİ

Soruşturmanın 38’inci gününde elde edilen deliller titizlikle incelenmeye devam ederken Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının kenarında olduğu tespit edilmiş ve aracı ile beraber cep telefonunun baz istasyonundan sinyal verilmesi dosyaya girmişti.

KAMERALAR İKİNCİ DEFA İZLENDİ

Bölgeyi gören bir askeri üssün kamera kayıtları da bu kapsamda incelenmişti. Bahtiyar’ın aracının 50 dakika kadar park halinde olduğu belirlenmişti. Askeri üssün Şahin Gözü HD kamerası ikinci defa dikkatle incelendi.

İKİ KİŞİ DAHA VAR

Dev ekranda saniye saniye izlenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar ile beraber dere yatağı kenarında iki kişinin daha olduğu tespit edildi.

NARİN’İN AKRABASI MI?

Bahtiyar’ın yanındaki iki kişinin Narin’in ailesinden oldukları bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler kapalı mühürlü bir zarf içerisinde TÜBİTAK’a gönderildi.

Görüntüler 6 kişilik uzman ekip tarafından incelendikten sonra, Bahtiyar’ın yanındaki iki kişinin Narin’in akrabası mı oldukları yoksa köy sakinlerinden birisi mi oldukları belirlenecek.