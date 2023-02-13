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Zion Williamson All-Star'da yok

Pelicans'tan David Griffin, 2 Ocak'tan bu yana forma giymeyen Zion Williamson'ın iyileşme sürecinde sahada çalışırken sakatlandığını söyledi. Zion, All-Star'da forma giyemeyecek.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:24
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New Orleans Pelicans'a Zion'dan kötü haber

Zion Williamson All-Star'da yok
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New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın dizindeki sakatlığının yeniden ağırlaşması sebebiyle, All-Star arasının ardından birkaç hafta süreyle parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Pelicans'ın basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin, 2 Ocak'tan bu yana forma giymeyen Williamson'ın iyileşme sürecinde sahada çalışırken sakatlandığını söyledi.

Aranın ardından yeniden değerlendirilecek olan Pelicans yıldızının sakatlığı nedeniyle başlangıçta en az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenmiş olsa da, başlangıç oyuncusu olarak seçildiği 19 Şubat'taki All-Star Maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards ve Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox, Williamson ve Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin yerine forma giyecek isimler olarak adlandırılmıştı.

Williamson bu sezon 29 maçta 26.0 sayı, 7.0 ribaund, 4.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları ile oynuyor.

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