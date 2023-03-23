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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan para politikası kararları sonrası güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:17
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New York borsası ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı para politikası kararları sonrası güne yükselişle başladı

New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artışla 32.101,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artarak 3.959,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 yükselişle 11.811,32 puana çıktı.

ABD'de bankacılık sistemine yönelik endişelerin sürdüğü bir dönemde Fed'in bu yıl sadece bir faiz artırımına daha gideceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasaları, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin altüst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıklamıştı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti.

Karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda "güvercin" olarak algılandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmemişti. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarmıştı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalarak 191 bine indi. İşsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kalırken analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

ABD'de cari işlemler açığı da geçen yıl yüzde 11,5 artışla 943,8 milyar dolara yükseldi.

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