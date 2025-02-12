New York Borsası, beklentileri aşan enflasyon verileriyle Düşüşe Geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
New York Borsası, beklentileri aşan enflasyon verileriyle Düşüşe Geçti

ABD borsası, beklenenin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kayıplar yaşarken, enflasyon verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak piyasalarda negatif seyir oluşturdu.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,53 azalarak 44.357,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 6.025,08 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kayıpla 19.436,51 puana geriledi.

Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD istihdam verileri sonrası New York borsası yatay başladıABD istihdam verileri sonrası New York borsası yatay başladı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, verilerin, enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını kaydetti.

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 108,35 değerine ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,95'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Analistler, dün Kongre'deki sunumunun ilk gününde faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının da beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, bunun "yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Dörtyol'da yangın
Dörtyol'da yangın
Nwakaeme'den kötü haber
Nwakaeme'den kötü haber
İstanbul'da istinat duvarı çöktü. İki bina tahliye edildi
İstanbul'da istinat duvarı çöktü. İki bina tahliye edildi
Kayıp sosyal medya fenomeni noter katibi tutuklandı
Kayıp sosyal medya fenomeni noter katibi tutuklandı
Sevgililer Günü de lüks oldu. Bir adet gül için akıl almaz fiyat
Sevgililer Günü de lüks oldu. Bir adet gül için akıl almaz fiyat