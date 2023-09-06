New York Borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalarak 4.490,35 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.988,81 puana indi.

Yatırımcılar, ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri içerecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporunu beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, söz konusu rapordaki gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Aşağı yönlü baskının bir kısmının da yükselen petrol fiyatlarından kaynaklandığını aktaran analistler, hazine getirilerinin artmasıyla da riskli varlıklar üzerinde fiyat baskısı oluştuğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artarak 65 milyar dolara çıktı. Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 1,6 artışla 251,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 1,7 artarak 316,7 milyar dolara yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, arzla karşılaştırıldığında nispeten güçlü talebin yüksek enflasyonu tetikleyen temel faktör olduğuna işaret etti.

Faiz oranlarını bir süre kısıtlayıcı seviyelerde tutmaları gerektiğini anlatan Collins, "Zirveye yakın veya hatta zirvede olsak da gelen verilere bağlı olarak daha fazla sıkılaşma gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Collins, henüz enflasyonu kontrol altına alma noktasına geldiklerini düşünmediğini vurgulayarak, gelecek aylarda ekonomik yavaşlamanın devam etmesini beklediğini dile getirdi.