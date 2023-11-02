New York Borsası Fed rüzgarıyla uçtu! Endeksler rekor kazançlar elde etti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceği beklentisi, New York borsasında pay piyasalarını coşturdu.

KAYNAK: AA
New York Borsası Fed rüzgarıyla uçtu! Endeksler rekor kazançlar elde etti

Dow Jones endeksi 550 puandan fazla değer kazanarak yüzde 1,7 artışla 33.839,08 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,89, Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kazanç elde etti. Yatırımcıların Fed’in politika faiz oranlarının zirveye ulaştığına dair beklentileri artarken, makroekonomik veriler de enflasyon ve istihdam piyasasındaki yumuşamayı gösterdi. Apple’ın hisseleri ise yüzde 2 prim yaptı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaştırmasında sona geldiğine dair beklentilerin artması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 550 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 1,7 artışla 33.839,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,89 artarak 4.317,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kazançla 13.294,19 puana ulaştı.

Yatırımcıların Fed'in politika faiz oranlarının bu yıl zirveye ulaştığına dair beklentileri artarken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayı toplantısında yüzde 80 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 217 bin ile 7 haftanın en yüksek değeri kaydedildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ve yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Analistler, enflasyon ve istihdam piyasasındaki yumuşamaya ilişkin yeni işaretler gösteren verilerin de yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona geldiği beklentilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

ABD'de şirketler üçüncü çeyreğe ilişkin bilançolarını yayımlamaya devam ederken, bugün finansal sonuçlarını açıklayacak Apple'ın hisselerinin yüzde 2 yükselmesi dikkati çekti.

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