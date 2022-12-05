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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 18:20
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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 210 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 34.216,14 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 4.045,18 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,56 azalarak 11.395,9 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar yükseltebileceği endişesinin fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu ayki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söylemişti. (AA)

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