New York borsası noel tatili öncesi karışık seyirle başladı

New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,09 düşüşle 42.800,49 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.940,25 puana, Nasdaq ise yüzde 0,35 kazançla 19.641,05 puana yükseldi.
ABD'de açıklanan veriler, enflasyonist baskılarda hafifleme sağlarken, hükümetin kapanması ihtimaline karşı bütçe krizinin çözülmesi borsaları olumlu etkiledi.
Starbucks çalışanları, New York dahil ABD şehirlerindeki grevini genişletiyor
Bu hafta, Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor.
New York borsası haftanın son gününde yükselişle kapandı