New York borsası noel tatili öncesi karışık seyirle başladı

Kaynak: AA
New York borsası noel tatili öncesi karışık seyirle başladı

New York borsası, Noel tatili öncesi karışık bir seyir izledi. Dow Jones hafif düşerken, S&P 500 ve Nasdaq kazanç sağladı. ABD'deki enflasyon verileri ve bütçe krizinin çözülmesi borsalarda karışık bir açılışa neden oldu.

New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

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Dow Jones endeksi yüzde 0,09 düşüşle 42.800,49 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.940,25 puana, Nasdaq ise yüzde 0,35 kazançla 19.641,05 puana yükseldi.

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ABD'de açıklanan veriler, enflasyonist baskılarda hafifleme sağlarken, hükümetin kapanması ihtimaline karşı bütçe krizinin çözülmesi borsaları olumlu etkiledi.

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Bu hafta, Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

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