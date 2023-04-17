New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 33.930,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 4.137,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 12.108,23 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri artarken, pay piyasaları yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

Analistler, geçen hafta ABD'de bankalarla başlayan bilanço sezonun yatırımcıların odağına yerleştiğini, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmasının beklendiğini belirtti.

Bilanço sezonunda bu hafta Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix ve Tesla gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğine işaret eden analistler, açıklanacak bilançolarda ABD ekonomisine ilişkin sinyallerin önem taşıdığını kaydetti. (AA)