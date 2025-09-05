New York borsası yükselişte: Faiz indirimi beklentileri güçlendi! (5 Eylül 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 45.708,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artarak 6.530,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 21.856,73 puana yükseldi.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyunca açıklanan veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ülkede iş gücü piyasası koşullarının zayıfladığına işaret etmesinin ardından, bugün açıklanan veriler de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) 16-17 Eylül'de düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklentileri kuvvetlendirdi.

Ayrıca, Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce, verilerin istihdamın yavaşladığını göstermesi halinde faiz indirimi yapılacağı sinyalini verdiğini hatırlatan analistler, ağustos ayı verilerinin istihdam artışının hız kestiğine dair net işaretler sunduğunu belirtti. Analistler, sonrasında faiz indirimlerinin hızının ve boyutunun nasıl olacağının ise belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin Yönetim Kurulu'nun performans hedeflerine ulaşması şartıyla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ödeme paketi teklif etmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.