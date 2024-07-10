New York borsasında kritik açılış verileri duyuruldu

Açılışta Dow Jones endeksi, 39.278,01 puan seviyesinde yatay bir seyir izledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,26 artışla 5.591,26 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 18.512,09 puana yükseldi.

ABD Senatosu'nda dün gerçekleştirilen oturumda Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Para Politikası Raporu'nu sundu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda daha ileriye gitmek için daha fazla olumlu veri beklediklerini belirterek, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönem verilerinin bu güveni desteklemediğini, ancak son enflasyon verilerinin mütevazı bir ilerleme gösterdiğini ifade etti.

Powell ayrıca, politika kısıtlamalarının erken veya aşırı azaltılmasının enflasyonu durdurabileceğini veya tersine çevirebileceğini, çok geç veya çok az azaltılmasının ise ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabileceğini söyledi.

Analizciler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin de piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtti. Ayrıca, bu hafta ABD'nin büyük bankalarının ikinci çeyrek bilançolarının yayımlanmaya başlayacağını ve bu finansal sonuçların ekonominin genel gidişatı hakkında önemli ipuçları verebileceğini ifade ettiler.