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New York Times çalışanları grev kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerden biri olan The New York Times'ta çalışan gazeteciler, ücret anlaşmazlıkları nedeniyle 24 saatlik grev kararı aldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 22:50
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New York Times çalışanları grev kararı aldı

New York Times çalışanları grev kararı aldı
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New York'taki işçi sendikası NewsGuild tarafından yapılan açıklamada, "Sevdiğiniz işi yapmayı reddetmek asla kolay bir karar değil. Fakat üyelerimiz herkes için daha iyi bir haber merkezi oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı. New York Times sözcüsü Danielle Rhoades Ha ise, hem çalışanların hem de gazetenin uzlaşmaya varmak için adım attığını belirterek, grevden duyduğu hayal kırıklığını sözlerine ekledi.

Gazete ile çalışanlar arasında imzalanan bir belgeye göre, iki taraf ücret artış oranında, uzaktan ve ofis içi çalışma arasındaki denge ile bazı konularda anlaşma sağlayamadı. Belgede, gazete ile çalışanlar arasındaki toplu iş sözleşmesinin geçtiğimiz Mart ayında sona erdiği belirtildi. Yapılan 40'tan fazla görüşme sonucunda iki tarafta iş birliği sağlayamadı.

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