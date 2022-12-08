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Dünyaca ünlü gazeteden grev kararı

ABD'nin 171 yıllık gazetesi New York Times'ta, bin 100 çalışan 24 saatlik toplu iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:45
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New York Times gazetesi çalışanları greve gideceğini açıkladı

Dünyaca ünlü gazeteden grev kararı
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ABD merkezli New York Times gazetesinin bin 100 kişilik editör, muhabir ve diğer işçi kadrosu, sözleşmede anlaşmaya varılamaması sebebiyle 24 saat boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı.

40 yıl sonra ilk kez yapılacak olan grev, NewsGuild of New York (New York Haber Birliği) sendikası tarafından duyuruldu. 

Sendika, Twitter'daki paylaşımında "Bugün adil bir anlaşmaya varmak için ne kadar gerekirse o kadar çalışmaya hazırdık, ancak yönetim beş saat kala masadan kalktı. Sendika üyeleri, resmen 24 saatliğine greve gidiyor. Ne kadar değerli olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Sendika, gazete yönetiminin, doğum yardımlarını genişletme ve emeklilik planını iptal etme gibi bir çok taleplerini kabul ettiğini ancak maaş yükseltmesi yapılması ve sağlık fonlarına daha fazla katkıda bulunulması gibi "en önemli önceliklerini" reddettiğini söyledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Cliff Levy, Times'ın sözleşmenin onaylanmasının ardından ücretleri yüzde 5,5 oranında artırmayı teklif ettiğini ve bunu önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 3'lük zamların izleyeceğini söyledi. 

Sendika, Cliff Levy'nin teklifine ilişkin "Ücret teklifleri, hem enflasyonun hem de ABD'deki ortalama ücret artış oranının çok gerisinde kalarak ekonomik gelişmeleri karşılamakta hala başarısız" dedi ve yüzde 10 zam istedi.

Gazete çalışanları, okuyucularına perşembe günü gazeteyi almama ve internet sitesine girmeme çağrısı yaptı. 

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