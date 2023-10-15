New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail’in Gazze’yi işgal planını yazdı.

New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı

İsrail ordusu henüz resmi olarak Gazze'yi işgal edeceğini açıklamadı. Ancak NYT'nin haberinde ordunun keşif ekiplerinin cuma günü kısa süreliğine şeride girdiğini ve İsrail birliklerinin bir kara savaşı için "hazırlıklarını" arttırdığını doğruladığı bilgisi yer aldı.

On binlerce Hamaslının Gazze Şehri ve kuzey Gazze'nin çevresindeki yüzlerce kilometrelik yeraltı tünelleri ve sığınaklarına yerleştiği düşünülüyor. İsrailli askeri liderler Hamas'ın, İsrailliler tünellerin üzerinde ilerlerken tünellerden bazılarını havaya uçurarak, yol kenarındaki bombaları patlatarak ve binalara bubi tuzakları kurarak ilerlemelerini engellemeye çalışacağını düşünüyor.

ARKADAN PUSUYA DÜŞÜRMEYİ PLANLIYOR
Bir Hamas yetkilisine göre ise Hamas ayrıca Gazze'nin kuzeyinde bulunan gizli tünellerden aniden çıkarak İsrail güçlerini arkadan pusuya düşürmeyi planlıyor.

Haberde 'Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' ifadesi de yer aldı.

NYT'ye göre yetkililer, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve insansız hava aracı operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

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