New York'ta olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde, birkaç gündür devam eden yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
New York'ta olağanüstü hal ilan edildi

New York Valisi Kathy Hochul, duruma müdahale etmek için olağanüstü hal ilan etti.

Metro seferleri aksadı

Yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte, Brooklyn bölgesinde 4 metro hattında seferler durdu. New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA), metro hizmetinin sınırlı olduğunu ve bazı istasyonlarda seferlerin iptal edilebileceğini duyurdu. Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol, vatandaşlara toplu taşımayı kullanmalarını ve su basmış yollardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Sel uyarısı yapıldı

Hava tahmin raporlarına göre, cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği bildirildi. Yer yer 20 santimetreyi bulması beklenen yağmur nedeniyle, New York’un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı. Ayrıca, daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olması, sel baskın riskini artırdı.

Hava ulaşımı da etkilendi

Kötü hava şartları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. New York’ta LaGuardia Havalimanı’nın bir terminaline tüm erişim kapandı. Eyaletteki 3 havalimanında da aksamalar yaşandı.

Diğer eyaletler de uyarıldı

New York’un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı. New Jersey Valisi Phil Murphy, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eyaletin orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği belirtildi.

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