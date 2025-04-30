Newcastle göz dikti, Dortmund kesenin ağzını açtı: Şimdi top Schlotterbeck'te

Borussia Dortmund'un zorlu geçen sezonunda istikrarıyla öne çıkan savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Alman basınına göre, Newcastle United 25 yaşındaki milli futbolcu için yeni bir transfer hamlesi hazırlığında. Kulübün Schlotterbeck ile geçtiğimiz haftalarda görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve ilgisini somutlaştırdığı belirtiliyor.

2022 yılında SC Freiburg forması giyerken de Newcastle’ın gündeminde olan Schlotterbeck, şu anda Dortmund ile 2027 yılına kadar sözleşmeli. Ancak oyuncunun sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşünün en az altı ay süreceği bildiriliyor.

Borussia Dortmund ise tecrübeli stoperi takımda tutmakta kararlı. Kulüp, Schlotterbeck’in maaşını iki katına çıkararak yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor. FC Liverpool’un da daha önce oyuncuyla ilgilendiği ancak şu anda Newcastle’ın transfer yarışında öne geçtiği ifade ediliyor.

Almanya Milli Takımı’nda 20 kez forma giyen Schlotterbeck’in kararını sezon sonuna doğru vermesi bekleniyor. Dortmund cephesinde ise sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.