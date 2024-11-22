Newcastle, Guehi transferini askıya aldı

Newcastle United, Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Marc Guehi'yi transfer etmek için geçtiğimiz yaz döneminde dört teklif yaptı. Ancak, bu teklifler başarısız oldu. İngiltere'nin EURO 2024'teki harika performansının ardından, Guehi'nin performansı bu sezon da aynı hızla devam etti. Ancak Newcastle'da defans oyuncularının geri dönmesiyle birlikte, transferin gerçekleşme olasılığı azaldı.

Gazeteci Martin Hardy, yaptığı açıklamada, Newcastle'ın transfer önceliklerinin son üç ayda değiştiğini belirtti. Özellikle Sven Botman'ın yıl sonunda tam olarak iyileşmesiyle birlikte, Newcastle'ın Guehi'yi transfer etme planlarının geri planda kaldığını ifade etti.

Hardy, Crystal Palace'ın kötü bir lig başlangıcı yapmasının ardından, takımın kaptanını satma konusunda istekli olmayabileceğini de vurguladı. Palace'ın, Guehi için geçen aylarda aldıkları teklifin çok altında bir bedelle oyuncusunu bırakmak istemeyeceğini belirtti.

Newcastle için asıl önceliklerden birinin defans bölgesini güçlendirmek olduğunu söyleyen Hardy, Jamaal Lascelles, Emil Krafth ve Fabian Schar'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla birlikte kulübün savunma hattına takviyeler yapması gerektiğine dikkat çekti. Eddie Howe'nin, Botman'ın Premier Lig'in en iyi defans oyuncularından biri olacağına inandığı için, bu oyuncunun dönüşüyle savunma hattındaki sorunların çözüleceği düşünülüyor.

Guehi'nin transferi, Newcastle'ın yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerine göre şekillenecek gibi görünüyor. Eğer Lascelles, Krafth ve Schar yaz sonunda kulüpten ayrılırsa, Howe'nin defans hattını güçlendirmesi gerekecek ve bu noktada Guehi'nin transferi yeniden gündeme gelebilir.