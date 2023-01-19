﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı

İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, Loris Karius'un kısa süreli sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ve 29 yaşındaki Alman kalecinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalacağı doğrulandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.