Newcastle, Nottingham Forest arasında 7 gollük düello: 1 gol 3 puanı getirdi

Maçın henüz 6. dakikasında Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi'nin ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Ancak Newcastle, 23. dakikada 18 yaşındaki Lewis Miley'nin ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla eşitliği sağladı. İki dakika sonra, Jacob Murphy'nin yakın mesafeden tamamladığı pozisyonla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

33. dakikada, Nottingham Forest'lı Ola Aina'nın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. Alexander Isak, penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Sadece bir dakika sonra, Isak bir kez daha sahneye çıkarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve Newcastle'ı 4-1'lik rahat bir skora taşıdı.

Alexander Isak adds his name alongside some of the greatest Premier League goalscorers ✨ pic.twitter.com/o4Hlm3yKS9 — Premier League (@premierleague) February 23, 2025

İkinci yarıda toparlanan Nottingham Forest, 63. dakikada Nikola Milenković'in kafa golüyle farkı ikiye indirdi. Maçın son anlarında, 90. dakikada Ryan Yates'in köşe vuruşundan gelen topu ağlara göndermesiyle skor 4-3'e geldi ve maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Ancak Newcastle, kalan sürede skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Newcastle United, Premier Lig'de beşinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir adım attı. Nottingham Forest ise üçüncü sıradaki yerini korudu ancak aradaki puan farkı üçe indi.