Newcastle, Nottingham Forest arasında 7 gollük düello: 1 gol 3 puanı getirdi

Maçın henüz 6. dakikasında Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi'nin ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Ancak Newcastle, 23. dakikada 18 yaşındaki Lewis Miley'nin ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla eşitliği sağladı. İki dakika sonra, Jacob Murphy'nin yakın mesafeden tamamladığı pozisyonla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

33. dakikada, Nottingham Forest'lı Ola Aina'nın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. Alexander Isak, penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Sadece bir dakika sonra, Isak bir kez daha sahneye çıkarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve Newcastle'ı 4-1'lik rahat bir skora taşıdı.

Alexander Isak adds his name alongside some of the greatest Premier League goalscorers ✨ pic.twitter.com/o4Hlm3yKS9