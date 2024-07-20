Newcastle'a 19'luk stoper

Geçen sezon Sırbistan Genç Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kulübüyle üst düzey turnuvalara yükseldi. Aynı zamanda defansif orta saha oyuncusu olarak da görev yapabiliyor.

Genç stoper Pivas, Cumartesi günü gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Newcastle United gibi büyük bir kulübe katılmak kesinlikle inanılmaz ve burada başarılı olmak için sabırsızlanıyorum. Kulübün projesini gördüm. Tek kelimeyle harika görünüyor. Bu imza atmaya kendimi ikna etmemde fazlasıyla yardımcı oldu. Genç oyuncuların burada çok iyi geliştiğini düşünüyorum ve ben de gelişip A takıma girmeyi amaçlayacağım."

Kulübün genel müdürü Darren Eales, oyuncunun yüksek potansiyele sahip gelecek vaat eden bir yetenek olduğunun altını çizdikten sonra "Gözlem ekibimiz, dünya çapında Pivas gibi genç oyuncuları tespit edip onları gelecekteki A takım oyuncuları olarak geliştirmek adına takip etmeye devam ediyor" diye konuştu.